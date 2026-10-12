Посол Ирана в Великобритании отверг причастность Тегерана к инциденту у базы Фэрфорд

Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави на встрече с госминистром королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Стивеном Доути отверг какую-либо причастность своей страны к инциденту, произошедшему у авиабазы Фэрфорд.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

"Иран и ранее призывал Великобританию воздерживаться от поспешных позиций в отношении Тегерана и выдвижения бездоказательных обвинений", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Великобритания вызвала посла Ирана, обвинив Тегеран в создании угроз для безопасности страны.