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    Посол Ирана в Великобритании отверг причастность Тегерана к инциденту у базы Фэрфорд

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 22:13
    Посол Ирана в Великобритании отверг причастность Тегерана к инциденту у базы Фэрфорд

    Посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави на встрече с госминистром королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Стивеном Доути отверг какую-либо причастность своей страны к инциденту, произошедшему у авиабазы Фэрфорд.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

    "Иран и ранее призывал Великобританию воздерживаться от поспешных позиций в отношении Тегерана и выдвижения бездоказательных обвинений", - говорится в сообщении.

    Ранее сегодня Великобритания вызвала посла Ирана, обвинив Тегеран в создании угроз для безопасности страны.

    Сейед Али Мусави Авиабаза Фэрфорд Исламская Республика Иран Великобритания
    İran səfiri Böyük Britaniya XİN-in iddiasını rədd edib
    44 - Tezliklə
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