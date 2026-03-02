После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя
- 02 марта, 2026
- 12:32
Работа одного из дата-центров облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ была нарушена из-за пожара.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Amazon.
Компания сообщила, что в дата-центре AWS произошел пожар и отключилось электричество после того, как в него попали некие "предметы".
В Amazon не сообщили подробностей, однако, как отмечают СМИ, скорее всего, дата-центр был поврежден в ходе одного из иранских ударов.
