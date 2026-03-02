Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    В Израиле и Катаре пострадали 35 человек в результате авиаударов

    В Катаре в результате иранских атак пострадали около 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари.

    Он отметил, что по Катару было выпущено более 100 ракет и десятков беспилотников, "нацеленных не только на американские войска, но и на коммерческую, гражданскую и военную инфраструктуру, включая международный аэропорт". Зафиксирована атака двух беспилотников - один был нацелен на резервуар с водой на электростанции в Месаиде, а другой - на энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан. Сообщений о жертвах нет.

    По его словам, настоящий момент Катар не ведет диалог с Ираном.

    Кроме того, в Беэр-Шеве (Израиль) в результате атак Ирана пострадали 15 человек. Утверждается, что иранская баллистическая ракета поразила жилой район города.

