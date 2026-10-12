İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hun Manetin Azərbaycana səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 22:56
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hun Manetin Azərbaycana səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manetin Azərbaycana rəsmi səfərinə dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hun Manetin Azərbaycana səfərinə dair videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Hun Manet
    Video
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on Cambodian Prime Minister's visit to Azerbaijan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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