Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 23:04
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан

    В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик об официальном визите премьер-министра Камбоджи Хун Манета в Баку.

    Report представляет публикацию:

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан

    Ильхам Алиев Хун Манет
    Видео
    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Hun Manetin Azərbaycana səfərinə dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on Cambodian Prime Minister's visit to Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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