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    "Real" Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətini uzadır

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 21:59
    Real Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətini uzadır

    İspaniyanın"Real" (Madrid) klubu qapıçısı Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətinin uzadılması barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" nəşri məlumat yayıb.

    Yeni müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq. 34 yaşlı belçikalı qolkiperin hazırkı sözləşməsi isə 2027-ci ilin yayında başa çatır.

    Kurtua 2018-ci ilin yayından "Real"ın formasını geyinir. O, Madrid klubu ilə birlikdə ümumilikdə 14 titul qazanıb. Qapıçı bu müddət ərzində iki dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.

    Qeyd edək ki, Kurtua 2026/2027 mövsümündə bütün turnirlərdə səkkiz oyunda iştirak edib və qapısından 9 qol buraxıb.

    Tibo Kurtua Real FK
    "Реал" намерен продлить контракт с Тибо Куртуа
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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