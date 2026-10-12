"Real" Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətini uzadır
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 21:59
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İspaniyanın"Real" (Madrid) klubu qapıçısı Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətinin uzadılması barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" nəşri məlumat yayıb.
Yeni müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər qüvvədə olacaq. 34 yaşlı belçikalı qolkiperin hazırkı sözləşməsi isə 2027-ci ilin yayında başa çatır.
Kurtua 2018-ci ilin yayından "Real"ın formasını geyinir. O, Madrid klubu ilə birlikdə ümumilikdə 14 titul qazanıb. Qapıçı bu müddət ərzində iki dəfə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.
Qeyd edək ki, Kurtua 2026/2027 mövsümündə bütün turnirlərdə səkkiz oyunda iştirak edib və qapısından 9 qol buraxıb.
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