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    "Реал" намерен продлить контракт с Тибо Куртуа

    Футбол
    • 12 октября, 2026
    • 22:26
    Реал намерен продлить контракт с Тибо Куртуа

    Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с вратарем Тибо Куртуа.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Athletic.

    По информации его источника, соглашение с 34‑летним бельгийским голкипером будет рассчитано до 2028 года. Действующий контракт Куртуа завершается по окончании текущего сезона.

    Ранее сообщалось, что футболист предпочел остаться в "Реале", отклонив более привлекательные финансовые предложения.

    Куртуа стал игроком "сливочных" летом 2018 года. В футболке мадридского "Реала" бельгиец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Куртуа принял участие в восьми матчах Ла Лиги, пропустив восемь голов.

    ФК Реал Мадрид Продление контракта
    "Real" Tibo Kurtua ilə müqavilənin müddətini uzadır
    44 - Tezliklə
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