"Реал" намерен продлить контракт с Тибо Куртуа

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с вратарем Тибо Куртуа.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Athletic.

По информации его источника, соглашение с 34‑летним бельгийским голкипером будет рассчитано до 2028 года. Действующий контракт Куртуа завершается по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что футболист предпочел остаться в "Реале", отклонив более привлекательные финансовые предложения.

Куртуа стал игроком "сливочных" летом 2018 года. В футболке мадридского "Реала" бельгиец завоевал 14 трофеев, дважды став победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне Куртуа принял участие в восьми матчах Ла Лиги, пропустив восемь голов.