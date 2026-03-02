Emin Əmrullayev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 02 mart, 2026
- 12:55
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev martın 11-də Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Qəbulda Şuşa, Xankəndi və Xocalı sakinləri iştirak edə bilərlər.
Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri martın 6-dək (saat 18:00-dək) Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 11 nömrəli telefonuna (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya +994 51 206 78 48 nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.
Qeyd edək ki, qəbulda iştirak üçün qeydiyyat mütləqdir.
