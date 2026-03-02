İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Emin Əmrullayev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    • 02 mart, 2026
    • 12:55
    Emin Əmrullayev Şuşada vətəndaşları qəbul edəcək
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev martın 11-də Şuşa şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qəbulda Şuşa, Xankəndi və Xocalı sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri martın 6-dək (saat 18:00-dək) Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 11 nömrəli telefonuna (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya ‪‪‪‪+994 51 206 78 48‬‬‬‬ nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.

    Qeyd edək ki, qəbulda iştirak üçün qeydiyyat mütləqdir.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev Şuşa

    Son xəbərlər

    13:14

    Türkiyə "Amerika hərbi bazasının vurulması" iddiasını təkzib edilib

    Region
    13:07

    İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilib

    Fərdi
    13:05

    İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib

    Region
    13:04

    TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

    Energetika
    13:03

    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib

    Region
    13:03
    Video

    Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdi

    Biznes
    13:01

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:57
    Video

    İran dronları "Saudi Aramco"nun ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti