Morteza Validarvi: "Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir"
Fərdi
- 02 mart, 2026
- 12:53
Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın badminton yığmasının baş məşqçisi Morteza Validarvi açıqlama verib.
Məşqçilərin Forumuna qatılan mütəxəssis bildirib ki, bu tədbirdə iştirak etmək onun üçün fəxrdir:
"Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir. Daha əvvəl beş ölkədə baş məşqçi olmuşam. İdmançıya öz övladımız kimi yanaşmalıyıq. Bu, nə ixtisadır, nə də peşədir. Hər yaxşı idmançı yaxşı baş məşqçi ola bilməz".
