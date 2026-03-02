İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Morteza Validarvi: "Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir"

    Fərdi
    • 02 mart, 2026
    • 12:53
    Morteza Validarvi: Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir

    Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın badminton yığmasının baş məşqçisi Morteza Validarvi açıqlama verib.

    Məşqçilərin Forumuna qatılan mütəxəssis bildirib ki, bu tədbirdə iştirak etmək onun üçün fəxrdir:

    "Məşqçi ilk növbədə öz işini sevməlidir. Daha əvvəl beş ölkədə baş məşqçi olmuşam. İdmançıya öz övladımız kimi yanaşmalıyıq. Bu, nə ixtisadır, nə də peşədir. Hər yaxşı idmançı yaxşı baş məşqçi ola bilməz".

    Morteza Validarvi məşqçi badminton Məşqçilərin Forumu

