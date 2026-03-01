Pezeşkian: Hücumlara baxmayaraq, müstəqillik yolunda möhkəm dayanırıq
- 01 mart, 2026
- 17:03
ABŞ və İsrailin hücumlarına baxmayaraq, İran tutduğu yoldan geri dönmək istəmir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bəhs olunur.
İran Prezidenti vurğulayıb ki, Ali rəhbər Əli Xameneinin öldürülməsi uzun müddət İran xalqının yaddaşında qalacaq.
داغ شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تا مدتهای مدید با ملت ایران باقی خواهد ماند. جنایت جنایتکاران و شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل به وظایف و مسئولیتهای خود ایجاد نمیکند.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 1, 2026
ما در پیمودن مسیر سرافرازی، استقلال و سربلندی ایران عزیز استوار هستیم.
