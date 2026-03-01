İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Pezeşkian: Hücumlara baxmayaraq, müstəqillik yolunda möhkəm dayanırıq

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 17:03
    Pezeşkian: Hücumlara baxmayaraq, müstəqillik yolunda möhkəm dayanırıq

    ABŞ və İsrailin hücumlarına baxmayaraq, İran tutduğu yoldan geri dönmək istəmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bəhs olunur.

    İran Prezidenti vurğulayıb ki, Ali rəhbər Əli Xameneinin öldürülməsi uzun müddət İran xalqının yaddaşında qalacaq.

    Пезешкиан: Иран не отступит, несмотря на атаки США и Израиля
    Pezeshkian: Iran won't retreat despite US, Israeli attacks

