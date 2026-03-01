Пезешкиан: Иран не отступит, несмотря на атаки США и Израиля
В регионе
- 01 марта, 2026
- 17:14
Иран не намерен сворачивать с выбранного курса, несмотря на атаки США и Израиля.
Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Ирана Масуда Пезешкиана в социальной сети X.
Президент Ирана подчеркнул, что убийство Верховного лидера Али Хаменеи надолго останется в памяти иранского народа.
