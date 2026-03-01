İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 17:13
    İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    İsrailin Qüds yaxınlığındakı Beyt Şemeş şəhərinə raket hücumu nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrail mediası "Magen David Adom" təcili yardım xidmətinə istinadən xəbər yayıb.

    Xidmətin məlumatına görə, İranın ballistik raketinin sinaqoqun yaxınlığındakı yaşayış binasına düşməsi nəticəsində təxminən 20 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

    Yaralıları təxliyə etmək üçün hadisə yerinə axtarış-xilasetmə qrupları, həkimlər və helikopter göndərilib.

    İran İsrail hücum
