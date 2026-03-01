При ракетном ударе по израильскому Бейт-Шемешу погибли шесть человек

В результате ракетного удара по израильскому городу Бейт-Шемеш под Иерусалимом погибли шесть человек, еще 20 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на информацию службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

По ее данным, в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом возле синагоги погибли шесть человек, еще около 20 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что на место происшествия привлечены поисково-спасательные группы, врачи и вертолет для эвакуации пострадавших.