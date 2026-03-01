İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 01 mart, 2026
    • 16:41
    İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıb

    ABŞ və İsrailin hücumları zamanı İranın güləş yığmasının düşərgəsi atəşə tutulub.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı restoran, binanın girişi, idmançıların yerləşdirildiyi otaqlar, elektrik lövhələri və mühafizə məntəqəsi zərər görüb.

    "Milli güləş komandalarının hazırlıq toplanışının başa çatması və federasiya tərəfindən görülən qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində insan itkisi olmayıb" , - məlumatda bildirilib.

    İrana hücum Güləş federasiyası ABŞ-İsrail hücumları
    Iran's wrestling team camp hit by strikes

