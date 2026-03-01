İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıb
- 01 mart, 2026
- 16:41
ABŞ və İsrailin hücumları zamanı İranın güləş yığmasının düşərgəsi atəşə tutulub.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı restoran, binanın girişi, idmançıların yerləşdirildiyi otaqlar, elektrik lövhələri və mühafizə məntəqəsi zərər görüb.
"Milli güləş komandalarının hazırlıq toplanışının başa çatması və federasiya tərəfindən görülən qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində insan itkisi olmayıb" , - məlumatda bildirilib.
