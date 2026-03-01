"OPEC+" ölkələri neft hasilatının 206 min b/s artırılmasını razılaşdırıb
- 01 mart, 2026
- 16:47
"OPEC+"un səkkiz ölkəsi rəsmi onlayn görüşdən əvvəl apreldə neft hasilatı üzrə kvotaların sutkada 206 min barrel artırılması barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nümayəndə heyətlərindən birindəki mənbə "İnterfaks"a bildirib.
Keçən ilin oktyabrında əvvəllər qəbul edilmiş 1,65 mln b/s həcmində məhdudiyyətləri bazara qaytarmağa başlayan sövdələşmə iştirakçıları kvotaları 137 min b/s artırırdılar, lakin tələbin mövsümi azalması səbəbindən 2026-cı ilin birinci rübünə artım dayandırılıb.
İclas ərəfəsində sövdələşmə iştirakçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti nəzərə alıblar.
Martın 1-nə keçən gecə məlum olub ki, alyansın bütün ölkələrinin məhdudiyyətlərinə əlavə olaraq neft hasilatını könüllü şəkildə azaldan səkkiz "OPEC+" ölkəsi (Səudiyyə Ərəbistanı, Rusiya, İraq, Küveyt, BƏƏ, Əlcəzair, Oman və Qazaxıstan) onlayn görüş çərçivəsində aprel üçün hasilat planlarını müzakirə edəcək.
Keçən ilin oktyabrından bu səkkiz ölkə (digər iştirakçıların kvotaları 2026-cı il üçün dəyişməzdir) əvvəllər azaldılmış barrelləri aylıq 137 min b/s tempi ilə 1,65 mln b/s həcmində bazara qaytarır, lakin mövsümi aşağı tələblə əlaqədar birinci rüb üçün kvotaların artırılması dayandırılıb.