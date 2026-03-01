Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Страны ОПЕК+ согласовали увеличение нефтедобычи на 206 тыс. б/с

    • 01 марта, 2026
    • 15:34
    Восемь стран ОПЕК+ перед официальной онлайн-встречей принципиально договорились об увеличении квот по нефтедобыче в апреле на 206 тыс. баррелей в сутки.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

    Начав возвращать на рынок ранее принятые ограничения в 1,65 млн б/с в октябре прошлого года, участники сделки увеличивали квоты на 137 тыс. б/с, но на первый квартал 2026 года была взята пауза в наращивании ввиду сезонного снижения спроса.

    Накануне заседания участники сделки учитывали ситуацию на Ближнем Востоке.

    В ночь на 1 марта сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу дополнительно к ограничениям всех стран альянса (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Алжир, Оман и Казахстан) в ходе онлайн-встречи обсудят планы по добыче на апрель.

    С октября прошлого года эти восемь стран (квоты других участников неизменны на весь 2026 год) возвращают на рынок ранее сокращенные баррели в объеме 1,65 млн б/с с темпом в 137 тыс. б/с ежемесячно, однако на первый квартал наращивание квот было приостановлено в связи с сезонным низким спросом.

