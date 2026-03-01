İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 17:33
    ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    ABŞ-nin Texas ştatının Ostin şəhər mərkəzində baş verən atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Austin American-Statesman" qəzeti xəbər verib.

    "İlkin məlumata görə, azı 17 nəfər xəstəxanalara aparılıb", - qəzet yazıb.

    Məlumata görə, atışma bu səhər Qərbi Altıncı və Nueces küçələrinin kəsişməsində başlayıb. Ostin polisi yerli hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşının şübhəlini güllələyərək öldürdüyünü təsdiqləyib.

    ABŞ Atışma
    При стрельбе в Остине погибли три человека, 17 пострадали

    Son xəbərlər

    18:01

    Ramin Məhərrəmov II Liqanın dekabr ayının ən yaxşı qoluna görə mükafatlandırılıb

    Futbol
    17:54

    İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad öldürülüb

    Region
    17:51

    KİV: Təxminən 150 tanker Fars körfəzi ölkələrinin sahillərində lövbər salıb

    Digər ölkələr
    17:42

    Laricani: İran region ölkələrinə hücum etmək niyyətində deyil

    Region
    17:33

    ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    17:24

    Zelim Kotsoyev "Böyük Dəbilqə"də bürünc medal əldə edib

    Fərdi
    17:20

    Belçika Şimal dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına aid tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    17:18

    Yutta Lerdamın olimpiya forması hərracda rekord qiymətə satılıb

    Fərdi
    17:13

    İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində altı nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti