ABŞ-də atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 17:33
ABŞ-nin Texas ştatının Ostin şəhər mərkəzində baş verən atışma nəticəsində üç nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Austin American-Statesman" qəzeti xəbər verib.
"İlkin məlumata görə, azı 17 nəfər xəstəxanalara aparılıb", - qəzet yazıb.
Məlumata görə, atışma bu səhər Qərbi Altıncı və Nueces küçələrinin kəsişməsində başlayıb. Ostin polisi yerli hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşının şübhəlini güllələyərək öldürdüyünü təsdiqləyib.
