İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ceyhun Bayramov BƏƏ-dən olan həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 01 mart, 2026
    • 18:26
    Ceyhun Bayramov BƏƏ-dən olan həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə edib

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Abdullah bin Zayed Əl Nəhyan arasında telefon danışığı aparılıb.

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a bildirilib ki, söhbət zamanı Yaxın Şərqdə son günlər müşahidə olunan hərbi toqquşmalar və təhlükəsizlik mühitindəki gərginlik əsas müzakirə mövzusu olub.

    Tərəflər yaranmış vəziyyət ilə bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə ediblər. Mövcud hərbi eskalasiyanın regional sabitlik üçün yaratdığı risklər xüsusi qeyd edilərək, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət edilməsinin, münaqişənin dialoq və siyasi vasitələrlə həllinin zəruri olduğu vurğulanıb.

    Mülki əhalinin və obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prioritet məsələ olduğu bildirilib. Nazir Ceyhun Bayramov qarşıdurma nəticəsində mülki insanların həlak olması və xəsarət alması ilə bağlı başsağlığı diləklərini çatdırıb.

    Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan BƏƏ İran
    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Azerbaijan, UAE FMs discuss Middle East escalation

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    19:27

    Kanada vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyəsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:26

    İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİ

    Region
    19:17

    Azərbaycanın xarici işlər naziri İraqın Baş nazirinin müavini ilə danışıb

    Xarici siyasət
    19:14

    Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcək

    Region
    19:13

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublar

    Fərdi
    19:11

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    Region
    18:51

    Xameneinin vəzifəsini müvəqqəti olaraq Əlirza Ərəfi icra edəcək - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti