    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    • 01 марта, 2026
    • 18:26
    Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

    Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, основным предметом обсуждения стали военные столкновения, наблюдаемые в последние дни на Ближнем Востоке, и напряженность в сфере безопасности.

    Стороны выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Было особо отмечено, что продолжающаяся военная эскалация создает серьезные риски для региональной стабильности, и подчеркнута необходимость соблюдения норм и принципов международного права, а также урегулирования конфликта посредством диалога и политических средств.

    Министры подчеркнули, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей. Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных жителей в ОАЭ в результате эскалации на Ближнем Востоке.

    Главы МИД также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Ceyhun Bayramov BƏƏ-dən olan həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə edib
    Azerbaijan, UAE FMs discuss Middle East escalation

