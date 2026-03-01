İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Turan Tovuz" - "İmişli" matçı qolsuz başa çatıb

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 18:25
    Turan Tovuz - İmişli matçı qolsuz başa çatıb

    Misli Premyer Liqasının XXII turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Turan Tovuz" "İmişli" ilə qarşılaşıb.

    "Azərsun Arena"da baş tutan görüşdə qapılara qol vurulmayıb.

    Turun mərkəzi qarşılaşmasında "Qarabağ" Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Sabah"la üz-üzə gələcək.

    Bu nəticədən sonra "Turan Tovuz" hazırda 41 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. 21 xala malik "İmişli" 9-cu yerdədir

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilmiş matçlarında "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib. "Neftçi" - "Şamaxı" (2:2) və "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" (1:1) görüşlərində isə qalib müəyyənləşməyib.

    Misli Premyer Liqası XXII tur

