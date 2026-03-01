İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 18:55
    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    İrandan Astara Sərhəd Gömrük keçid məntəqəsi vasitəsilə iki Türkiyə vətəndaşının və İranda təhsil alan 13 Tacikistan vətəndaşının rahat şəraitdə Azərbaycana keçidi təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, təxliyə olunanlar yaradılan imkana görə ölkəmizə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub
    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub
    İran Azərbaycan
    Foto
    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Foto
    Turkish, Tajik citizens evacuated to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    19:27

    Kanada vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyəsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:26

    İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİ

    Region
    19:17

    Azərbaycanın xarici işlər naziri İraqın Baş nazirinin müavini ilə danışıb

    Xarici siyasət
    19:14

    Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcək

    Region
    19:13

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublar

    Fərdi
    19:11

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    Region
    18:51

    Xameneinin vəzifəsini müvəqqəti olaraq Əlirza Ərəfi icra edəcək - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti