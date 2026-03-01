Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан
В регионе
- 01 марта, 2026
- 19:00
В Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана эвакуированы двое граждан Турции и 13 граждан Таджикистана.
Как сообщает Report, они выразили благодарность нашей стране за предоставленную возможность.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.
