Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 19:00
    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В Азербайджан через пограничный пункт пропуска "Астара" из Ирана эвакуированы двое граждан Турции и 13 граждан Таджикистана.

    Как сообщает Report, они выразили благодарность нашей стране за предоставленную возможность.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан
    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Таджикистан Турция Азербайджан Удары по Ирану эвакуация
    Фото
    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub
    Фото
    Turkish, Tajik citizens evacuated to Azerbaijan

    Последние новости

    19:04

    CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военных

    Другие страны
    19:00
    Фото

    Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В регионе
    18:54

    CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливе

    Другие страны
    18:49

    Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

    В регионе
    18:42

    СМИ: Родственники Ахмадинежада опровергают слухи о его гибели - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:26

    Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    18:20
    Видео

    Число погибших в Бейт-Шемеше достигло девяти человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:12

    Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

    Другие страны
    18:08

    Пезешкиан: Руководящий совет Ирана уже приступил к работе - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей