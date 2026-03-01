Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcək
Region
- 01 mart, 2026
- 19:14
ABŞ və İsrail İrandakı siyasi sistemin dəyişməsinə ümid etməməlidirlər, bu vəzifə onlar üçün mümkün deyil.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Cəzirə" telekanalına verdiyi açıqlamada bildirib.
"Əgər onların məqsədi sistemi dəyişdirməkdirsə, bu, mümkün deyil", - deyə o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xameneinin ölümü ölkənin düşmənlərinə məqsədlərinə çatmağa kömək etməyəcək.
Əraqçi həmçinin bildirib ki, İranın yeni lideri (Ali rəhbəri - red.) bir-iki gün ərzində seçiləcək.
