Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране, эта задача для них невыполнима.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"Если их цель заключается в смене строя, то эта задача невыполнима", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не поможет противникам страны добиться своих целей.

Арагчи также сообщил, что нового руководителя (верховного лидера - ред.) Исламской Республики Иран изберут в течение одного-двух дней.