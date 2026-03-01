Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни
В регионе
- 01 марта, 2026
- 18:49
США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране, эта задача для них невыполнима.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в комментарии телеканалу Al Jazeera.
"Если их цель заключается в смене строя, то эта задача невыполнима", - подчеркнул он.
По словам главы МИД, гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не поможет противникам страны добиться своих целей.
Арагчи также сообщил, что нового руководителя (верховного лидера - ред.) Исламской Республики Иран изберут в течение одного-двух дней.
Последние новости
19:04
CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военныхДругие страны
19:00
Фото
Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в АзербайджанВ регионе
18:54
CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливеДругие страны
18:49
Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дниВ регионе
18:42
СМИ: Родственники Ахмадинежада опровергают слухи о его гибели - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:26
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
18:20
Видео
Число погибших в Бейт-Шемеше достигло девяти человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:12
Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭДругие страны
18:08