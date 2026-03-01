Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

    • 01 марта, 2026
    • 18:49
    Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дни

    США и Израиль не должны рассчитывать на смену политического строя в Иране, эта задача для них невыполнима.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в комментарии телеканалу Al Jazeera.

    "Если их цель заключается в смене строя, то эта задача невыполнима", - подчеркнул он.

    По словам главы МИД, гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не поможет противникам страны добиться своих целей.

    Арагчи также сообщил, что нового руководителя (верховного лидера - ред.) Исламской Республики Иран изберут в течение одного-двух дней.

