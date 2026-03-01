Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublar
Fərdi
- 01 mart, 2026
- 19:13
Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 7 medalla başa vurublar.
"Report" xəbər verir ki, medallardan 4-nün əyarı qızıl, 1-i gümüş, 2-si isə bürünc olub.
Əhməd Yusifov (60 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Balabəy Ağayev (60 kq) gümüş medal qazanıb. Zelim Kotsoyev (100 kq) və Camal Qamzatxanov (+100 kq) isə bürünc medalla kifayətlənib.
Azərbayucan komanda yarışında kişilərin mübarizəsində 1-ci yeri tutub. Ümumi komanda hesabında isə Yaponiyadan sonra 2-ci olub.
