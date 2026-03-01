İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 19:11
    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub, beşi yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) sosial mediada məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, komandanlıq bir neçə nəfərin yüngül qəlpə yaraları və beyin silkələnməsi aldığını qeyd edib. Yaraların sayı dəqiqləşdirilməyib.

    ABŞ İran
    CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военных
    3 US service members killed in military operation against Iran

    Son xəbərlər

    19:30

    Azərbaycan və İspaniyanın baş diplomatları regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıblar

    Xarici siyasət
    19:27

    Kanada vətəndaşlarının Azərbaycan vasitəsilə İrandan təxliyəsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:26

    İranın Hörmüz boğazını bağlamaq niyyəti yoxdur - RƏSMİ

    Region
    19:17

    Azərbaycanın xarici işlər naziri İraqın Baş nazirinin müavini ilə danışıb

    Xarici siyasət
    19:14

    Əraqçi: İranın yeni ali rəhbəri yaxın günlərdə seçiləcək

    Region
    19:13

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirini 4 qızıl medalla başa vurublar

    Fərdi
    19:11

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Türkiyə və Tacikistan vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub

    Region
    18:51

    Xameneinin vəzifəsini müvəqqəti olaraq Əlirza Ərəfi icra edəcək - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti