ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 19:11
ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub, beşi yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) sosial mediada məlumat yayıb.
Bundan əlavə, komandanlıq bir neçə nəfərin yüngül qəlpə yaraları və beyin silkələnməsi aldığını qeyd edib. Yaraların sayı dəqiqləşdirilməyib.
