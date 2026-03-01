CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военных
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 19:04
Трое американских военных погибли, еще пятеро пострадали в ходе военной операции США против Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в ходе операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.
Помимо этого, указали в командовании, несколько человек получили незначительные осколочные ранения и сотрясения. Их число не уточняется.
