    CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военных

    • 01 марта, 2026
    • 19:04
    Трое американских военных погибли, еще пятеро пострадали в ходе военной операции США против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

    "Трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в ходе операции "Эпическая ярость", - говорится в сообщении.

    Помимо этого, указали в командовании, несколько человек получили незначительные осколочные ранения и сотрясения. Их число не уточняется.

    ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı zamanı üç amerikalı hərbçi həlak olub
    3 US service members killed in military operation against Iran

