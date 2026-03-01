При стрельбе в Остине погибли три человека, 17 пострадали

В результате стрельбы в центре американского города Остин штата Техас погибли три человека и пострадали не менее 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Austin American-Statesman.

"Предварительная информация указывала, что по меньшей мере 17 человек были доставлены в больницы", - пишет издание.

Согласно информации, стрельба началась утром в районе пересечения Западной Шестой улицы и улицы Нуэсес. Полиция Остина подтвердила, что подозреваемого застрелил местный сотрудник правоохранительных органов.