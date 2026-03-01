İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad öldürülüb
Region
- 01 mart, 2026
- 17:54
İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad ABŞ və İsrailin hava hücumlarında həlak olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İlna agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, mühafizəçiləri ilə birlikdə öldürülüb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb.
