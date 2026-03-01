Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля
- 01 марта, 2026
- 18:01
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ILNA.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.
