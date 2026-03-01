Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 18:01
    Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ILNA.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам республики. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал четырнадцать американских военных баз, расположенных в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Махмуд Ахмадинежад Удары по Ирану США Израиль
    İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhmədinejad öldürülüb
    Iran's ex-President Mahmoud Ahmadinejad killed in US and Israeli airstrikes

    Последние новости

    18:12

    Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭ

    Другие страны
    18:08

    Пезешкиан: Руководящий совет Ирана уже приступил к работе - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    18:01

    Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате авиаударов США и Израиля

    В регионе
    17:55

    КСИР атаковал авианосец USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами

    В регионе
    17:45

    Посольство РФ выразило благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации россиян из Ирана

    В регионе
    17:40

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев взял бронзу Большого шлема в Ташкенте

    Индивидуальные
    17:30

    Израиль применил более 1,2 тыс. авиабомб для поражения целей в Иране

    Другие страны
    17:23

    Шахбаз Шариф отложил визит в Россию из-за ситуации в Пакистане и регионе

    Другие страны
    17:16
    Видео

    Еще один танкер подвергся обстрелу у берегов Омана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей