В Тегеране вспыхнул масштабный пожар на рынке Джаннат Абад
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 12:00
В западной части столицы Ирана Тегерана на рынке Джанат Абад произошел крупный пожар.
Как передает Report со ссылкой на государственные СМИ.
Согласно информации, рынок Джанат Абад расположен недалеко от торгового центра Ниайеш. Пожар вспыхнул на складе площадью 2000 квадратных метров, где располагались торговые павильоны и помещения различного назначения.
Масштаб пожара настолько велик, что его видно из разных частей Тегерана. Причина возгорания пока неизвестна.
Представитель пожарной службы Тегерана сообщил, что на место происшествия направили пять пожарных бригад и необходимое оборудование, включая автоцистерны и кислородные баллоны.
