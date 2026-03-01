Belçika Şimal dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına aid tankeri saxlayıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 mart, 2026
    • 17:20
    Belçika Şimal dənizində Rusiyanın kölgə donanmasına məxsus "Ethera" neft tankerini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gəmi krallığın şimal-qərbindəki Belçikanın Zebrügge limanına yönləndirilib və orada həbs olunacaq.

    Daha sonra Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "X" sosial şəbəkəsində ölkənin Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin Belçikanın sanksiyalar altında olan neft tankerinin saxlanmasında iştirak etdiyini bildirib.

