    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 14:56
    Бельгия задержала в Северном море танкер, относящийся к теневому флоту РФ

    Бельгийские власти задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому теневому флоту.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.

    По его словам, судно было перенаправлено в бельгийский порт Зебрюгге на северо-западе королевства, где оно будет арестовано.

    Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети X. что Военно-морские силы страны приняли участие в задержании Бельгией нефтяного танкера, находящегося под санкциями.

    Лента новостей