Бельгия задержала в Северном море танкер, относящийся к теневому флоту РФ
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 14:56
Бельгийские власти задержали в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому теневому флоту.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети Х.
По его словам, судно было перенаправлено в бельгийский порт Зебрюгге на северо-западе королевства, где оно будет арестовано.
Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в соцсети X. что Военно-морские силы страны приняли участие в задержании Бельгией нефтяного танкера, находящегося под санкциями.
