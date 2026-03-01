Yutta Lerdamın olimpiya forması hərracda rekord qiymətə satılıb
- 01 mart, 2026
- 17:18
Niderlandlı olimpiya çempionu, sürətli konkisürən Yutta Lerdamın bu il İtaliyada təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında geyindiyi idman forması hərracda rekord qiymətə satılıb.
"Report" "nu.nl" portalına istinadən xəbər verir ki, hərracda formanın yekun satış qiyməti 195 min avro təşkil edib.
Satışdan əldə olunan vəsaitin böyük hissəsi Lerdamın uşaq yaşlarında idmana başladığı "Pijnacker" konki sürmə klubuna köçürüləcək. Hərracın təşkilatçıları bir geyim üçün ödənilən bu məbləği müstəsna hal kimi dəyərləndiriblər. Bildirilib ki, bu nəticə hərracı təşkil edən platforma tarixinin mütləq rekordudur və hətta Kriştianu Ronaldunun lotları belə indiyədək bu qiymətə satılmayıb.
Hərracda ümumilikdə 19 olimpiyaçının geyimi satışa çıxarılıb. Toplanan bütün vəsait çempionların yetişdiyi uşaq və gənclər klublarının dəstəklənməsinə yönəldiləcək.
Qeyd edək ki, Milanda 500 metr məsafəyə sürətli konkisürmədə qızıl medal qazanan digər niderlandlı idmançı Femke Kokun forması isə 4 802 avroya alıcı tapıb.