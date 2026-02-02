Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Азербайджан начал импортировать розы из Эфиопии и Грузии

    Бизнес
    • 02 февраля, 2026
    • 17:31
    Азербайджан начал импортировать розы из Эфиопии и Грузии

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 8,4 млн роз на сумму $11,2 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 23% и на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан закупил розы из Эквадора, Колумбии, Кении, Ирана, Нидерландов.

    В прошлом году впервые за последние 14 лет поставки были осуществлены из Эфиопии (22,8 тыс. единиц на сумму $29 тыс.) и Грузии (12 тыс. единиц на сумму $6 тыс.).

    импорт роз Азербайджан Грузия Эфиопия
    Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıb
    Azerbaijan increased rose imports in January–November 2025
