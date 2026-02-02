Азербайджан начал импортировать розы из Эфиопии и Грузии

Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 8,4 млн роз на сумму $11,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 23% и на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период Азербайджан закупил розы из Эквадора, Колумбии, Кении, Ирана, Нидерландов.

В прошлом году впервые за последние 14 лет поставки были осуществлены из Эфиопии (22,8 тыс. единиц на сумму $29 тыс.) и Грузии (12 тыс. единиц на сумму $6 тыс.).