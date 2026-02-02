Азербайджан начал импортировать розы из Эфиопии и Грузии
Бизнес
- 02 февраля, 2026
- 17:31
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 8,4 млн роз на сумму $11,2 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 23% и на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За отчетный период Азербайджан закупил розы из Эквадора, Колумбии, Кении, Ирана, Нидерландов.
В прошлом году впервые за последние 14 лет поставки были осуществлены из Эфиопии (22,8 тыс. единиц на сумму $29 тыс.) и Грузии (12 тыс. единиц на сумму $6 тыс.).
Последние новости
18:30
Британия ввела санкции против главы МВД ИранаДругие страны
18:29
В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%ИКТ
18:17
Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяцаИКТ
18:16
Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регионДругие страны
18:03
Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФДругие страны
17:58
Казахстан принял решение о строительстве второй АЭСВ регионе
17:54
Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалыДругие страны
17:53
Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"В регионе
17:49