В Турции произошли два землетрясения подряд
В регионе
- 26 апреля, 2026
- 11:03
Сегодня в двух провинциях Турции произошли землетрясения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, в 08:01 по местному времени подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в районе Йедису провинции Бингёль. Очаг залегал на глубине 7 км.
Спустя 40 минут землетрясение магнитудой 3,1 произошло в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг находился на глубине 14,93 км.
