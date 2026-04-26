В Турции произошли два землетрясения подряд

Сегодня в двух провинциях Турции произошли землетрясения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, в 08:01 по местному времени подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в районе Йедису провинции Бингёль. Очаг залегал на глубине 7 км.

Спустя 40 минут землетрясение магнитудой 3,1 произошло в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг находился на глубине 14,93 км.