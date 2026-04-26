    Türkiyədə ard-arda iki zəlzələ baş verib

    • 26 aprel, 2026
    • 10:50
    Türkiyədə ard-arda iki zəlzələ baş verib

    Bu gün, aprelin 26-da Türkiyə ard-arda iki dəfə zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə istinadla xəbər verir.

    Qeyd olunub ki, ilk hadisə yerli vaxtla saat 08:01-də Yedisu (Bingöl) bölgəsində 4,4 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 7 km olub.

    40 dəqiqə sonra, yerli vaxtla 08:41-də Sındırgı (Balıkesir) bölgəsində isə dərinliyi 14,93 km olan 3,1 bal gücündə yeraltı təkanlar baş verib.

    Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) Zəlzələ
    В Турции произошли два землетрясения подряд

