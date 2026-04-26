Türkiyədə ard-arda iki zəlzələ baş verib
Region
- 26 aprel, 2026
- 10:50
Bu gün, aprelin 26-da Türkiyə ard-arda iki dəfə zəlzələ olub.
Bu barədə "Report" Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə istinadla xəbər verir.
Qeyd olunub ki, ilk hadisə yerli vaxtla saat 08:01-də Yedisu (Bingöl) bölgəsində 4,4 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 7 km olub.
40 dəqiqə sonra, yerli vaxtla 08:41-də Sındırgı (Balıkesir) bölgəsində isə dərinliyi 14,93 km olan 3,1 bal gücündə yeraltı təkanlar baş verib.
12:30
Fidan ABŞ, Pakistan və İran nümayəndələri ilə Tehranla danışıqları müzakirə edibRegion
12:12
"Arsenal" Premyer Liqada yeni rekorda imza atıbFutbol
12:08
Video
Bakıda yük maşınları toqquşub, sürücü xilas edilibHadisə
11:49
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
11:41
Avropa Güləş İttifaqı Xetaq Qazyumovu ilin məşqçisi seçibFərdi
11:33
Makron Aİ-nin özünü müdafiə edəcəyinə əmindirDigər ölkələr
11:26
İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün şərtlərini açıqlayıbRegion
11:17
Daşkəsən və Gədəbəyə qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:15