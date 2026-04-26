    • 26 апреля, 2026
    • 10:57
    В Японии 1 400 пожарных борются с масштабными лесными пожарами

    Япония направила 1 400 пожарных и 100 военнослужащих Сил самообороны для ликвидации лесных пожаров в северной части страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что возгорания в районе города Оцути префектуры Иватэ продолжаются уже пятый день подряд и угрожают жилым кварталам прибрежного населенного пункта.

    По состоянию на утро 26 апреля, огнем было охвачено 1 373 га территории. За сутки площадь пожаров увеличилась примерно на 7%.

    По распоряжению властей, проводится эвакуация 3 233 человек из 1 541 домохозяйства. Это около трети населения Оцути.

    Мэр города Кодзо Хирано заявил, что тушение осложняют сухая погода и ветер. По его словам, Силы самообороны используют вертолеты для сброса воды с воздуха, однако распространение огня пока сдержать не удается.

    По данным японского Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в результате нынешних пожаров зафиксирован один пострадавший: человек получил легкую травму при падении.

    Причина возгораний пока неизвестна, проводится расследование. Синоптики не ожидают дождей в регионе 26 и 27 апреля, кратковременные осадки возможны 28 апреля.

    Лесные пожары Япония
    Yaponiyada 1400 yanğınsöndürən güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparır

