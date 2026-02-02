В Грузии ужесточают правила в сфере иностранного финансирования и политической деятельности

Парламентский комитет Грузии по юридическим вопросам поддержал в первом чтении пакет законодательных поправок, инициированных фракцией "Грузинская мечта" и направленных на ужесточение регулирования иностранного финансирования и политической активности.

Как сообщает грузинское бюро Report, изменения затрагивают закон "О грантах" и ряд сопутствующих нормативных актов.

В частности, расширяется и уточняется само понятие "грант": к нему будут относиться любые средства - денежные или в натуральной форме, - направленные на деятельность, способную повлиять на государственную политику, общественные процессы или интересы иностранных государств и политических сил.

Согласно инициативе, организации, зарегистрированные за рубежом, но ведущие деятельность, связанную с Грузией, обязаны будут получать предварительное согласие правительства на получение грантов. Также грантами будут считаться средства, передаваемые в обмен на услуги, технологии, экспертизу или обмен знаниями.

Поправки предусматривают и изменения в Уголовный кодекс - финансирование зарубежного лоббизма и политической деятельности может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, лица и организации с открыто заявленными политическими целями будут приравнены к политическим партиям и подпадут под ограничения на иностранное финансирование.

Отдельные изменения вносятся и в административное законодательство: за участие бизнеса в общественно-политической деятельности, не связанной с его основной деятельностью, предлагается вводить штрафы. В таком случае штраф составит 20 тыс. лари ($7,4 тыс.), а при повторном нарушении - 40 тыс. лари ($14,8 тыс.).

Предлагаемые меры в целом рассматриваются как дальнейшее ужесточение контроля над иностранным влиянием и политической активностью в Грузии.