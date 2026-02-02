Иргалиев назначен советником президента Казахстана по стратегическому планированию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главу агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева своим советником по совместительству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт казахстанского лидера.

"Указом Главы государства Асет Иргалиев назначен на должность советника Президента Республики Казахстан – председателя Агентства стратегического планирования и реформ", – говорится в сообщении.

С февраля 2025 года Иргалиев занимает должность главы агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.