Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Иргалиев назначен советником президента Казахстана по стратегическому планированию

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 17:34
    Иргалиев назначен советником президента Казахстана по стратегическому планированию

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главу агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева своим советником по совместительству.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт казахстанского лидера.

    "Указом Главы государства Асет Иргалиев назначен на должность советника Президента Республики Казахстан – председателя Агентства стратегического планирования и реформ", – говорится в сообщении.

    С февраля 2025 года Иргалиев занимает должность главы агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев советник кадровые назначения Асет Иргалиев
    Tokayev özünə yeni müşavir təyin edib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    18:29

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    18:17

    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    18:16

    Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

    Другие страны
    18:03

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    17:58

    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    17:54

    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    17:53

    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    17:49

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    Лента новостей