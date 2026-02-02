Иргалиев назначен советником президента Казахстана по стратегическому планированию
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 17:34
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главу агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева своим советником по совместительству.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт казахстанского лидера.
"Указом Главы государства Асет Иргалиев назначен на должность советника Президента Республики Казахстан – председателя Агентства стратегического планирования и реформ", – говорится в сообщении.
С февраля 2025 года Иргалиев занимает должность главы агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.
