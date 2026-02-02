Tokayev özünə yeni müşavir təyin edib
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 17:59
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Strateji Planlaşdırma və İslahatlar Agentliyinin rəhbəri Aset İrqaliyevi özünə müşavir təyin edib.
Bu barədə "Report" Qazaxıstan Prezidentinin saytına istinadən xəbər verir.
"Dövlət başçısının fərmanı ilə Strateji Planlaşdırma və İslahatlar Agentliyinin sədri Aset İrqaliyev Qazaxıstan Prezidentinin müşaviri təyin edilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, ötən ilin fevral ayından etibarən A.İrqaliyev Qazaxıstanın Strateji Planlaşdırma və İslahatlar Agentliyinin rəhbəri vəzifəsini tutur.
