    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 17:54
    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Тегеран не намерен передавать свои обогащенные ядерные материалы какой-либо стране.

    Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление заместителя по вопросам внешней политики в секретариате Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери также добавил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Соединенными Штатами по этому вопросу.

    Ранее СМИ сообщали что якобы Турция предложила Ирану взять на хранение запасы обогащенного урана в рамках дипломатических усилий по снижению напряженности и предотвращению возможного военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Согласно источникам, Анкара готова разместить около 440 кг урана, обогащенного до 60%, а также другие ядерные материалы при условии, что они не будут возвращены Тегерану. Этот шаг рассматривается как мера доверия и способ снизить обеспокоенность вокруг иранской ядерной программы.

    Иран США Али Багери ядерная программа переговоры
