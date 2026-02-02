Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 17:49
    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    Доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана в январе 2026 года составила 37,42%.

    Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 0,24 процентных пункта меньше по сравнению с декабрем и на 35,76 процентных пункта меньше показателя января 2025 года.

    Рыночная доля мобильных устройств снижается уже 7-й месяц подряд (общее снижение составило 53,5%).

    Рыночная доля компьютеров увеличилась на 0,24 процентных пункта в месячном сравнении и на 37,43 процентных пункта в годовом сравнении, составив 62,26%.

    В январе доля планшетов на рынке составила 0,32%. Показатель остался неизменным по сравнению с декабрем, но снизился на 1,67 процентных пункта по сравнению с январем прошлого года.

    мобильные устройства рыночная доля Азербайджан
    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    18:29

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    18:17

    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    18:16

    Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

    Другие страны
    18:03

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    17:58

    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    17:54

    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    17:53

    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    17:49

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    Лента новостей