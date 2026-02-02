В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

Доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана в январе 2026 года составила 37,42%.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 0,24 процентных пункта меньше по сравнению с декабрем и на 35,76 процентных пункта меньше показателя января 2025 года.

Рыночная доля мобильных устройств снижается уже 7-й месяц подряд (общее снижение составило 53,5%).

Рыночная доля компьютеров увеличилась на 0,24 процентных пункта в месячном сравнении и на 37,43 процентных пункта в годовом сравнении, составив 62,26%.

В январе доля планшетов на рынке составила 0,32%. Показатель остался неизменным по сравнению с декабрем, но снизился на 1,67 процентных пункта по сравнению с январем прошлого года.