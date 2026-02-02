В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%
ИКТ
- 02 февраля, 2026
- 17:49
Доля мобильных устройств на рынке электронных устройств Азербайджана в январе 2026 года составила 37,42%.
Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 0,24 процентных пункта меньше по сравнению с декабрем и на 35,76 процентных пункта меньше показателя января 2025 года.
Рыночная доля мобильных устройств снижается уже 7-й месяц подряд (общее снижение составило 53,5%).
Рыночная доля компьютеров увеличилась на 0,24 процентных пункта в месячном сравнении и на 37,43 процентных пункта в годовом сравнении, составив 62,26%.
В январе доля планшетов на рынке составила 0,32%. Показатель остался неизменным по сравнению с декабрем, но снизился на 1,67 процентных пункта по сравнению с январем прошлого года.
Последние новости
18:30
Британия ввела санкции против главы МВД ИранаДругие страны
18:29
В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%ИКТ
18:17
Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяцаИКТ
18:16
Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регионДругие страны
18:03
Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФДругие страны
17:58
Казахстан принял решение о строительстве второй АЭСВ регионе
17:54
Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалыДругие страны
17:53
Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"В регионе
17:49