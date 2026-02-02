Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 17:53
    Глава ЕК и Зеленский обсудили План процветания Украины

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила "План процветания Украины.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава ЕК.

    "Сегодня днем я провела беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом

    переговоров по мирному урегулированию, которые состоятся на этой неделе", - написала она.

    По ее словам, ВС РФ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Поэтому ЕС продолжит оказание поддержки Украинфы.

    "Мы отправляем сотни генераторов, чтобы обеспечить отопление и освещение. Мы представили предложение о предоставлении кредита в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Мы продвигаемся к созданию единой Программы процветания с Украиной и нашими партнерами из США, и очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций. Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она села за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", - отметила глава ЕК.

    Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина Владимир Зеленский телефонный разговор
