Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"
- 02 февраля, 2026
- 17:53
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила "План процветания Украины.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила глава ЕК.
"Сегодня днем я провела беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед началом
переговоров по мирному урегулированию, которые состоятся на этой неделе", - написала она.
По ее словам, ВС РФ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Поэтому ЕС продолжит оказание поддержки Украинфы.
"Мы отправляем сотни генераторов, чтобы обеспечить отопление и освещение. Мы представили предложение о предоставлении кредита в размере 90 миллиардов евро на следующие два года. Мы продвигаемся к созданию единой Программы процветания с Украиной и нашими партнерами из США, и очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций. Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы она села за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", - отметила глава ЕК.
I spoke with President @ZelenskyyUa this afternoon, ahead of this week’s peace talks.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2026
As we approach the fourth year of the brutal war against Ukraine, Russia continues to double down on war crimes, striking civilian infrastructure and homes.
Day after day, year after year,…