    В Баку ограничат движение транспорта в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 10:53
    В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде улиц и проспектов Баку будет временно ограничено движение транспорта.

    Об этом Report сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.

    Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения граждан, участвующих в памятных мероприятиях.

    26 февраля с 08:00 утра и до завершения церемонии будет ограничено движение автомобилей на улицах Мехди Мехдизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмайылова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова, которые пересекаются, примыкают или проходят параллельно проспекту Ходжалы. На этих участках будет изменена схема движения.

    В полиции рекомендовали по возможности сократить использование личных автомобилей и отдавать предпочтение общественному транспорту.

    Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

