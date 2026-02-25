В Баку ограничат движение транспорта в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида на ряде улиц и проспектов Баку будет временно ограничено движение транспорта.
Об этом Report сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.
Отмечается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения граждан, участвующих в памятных мероприятиях.
26 февраля с 08:00 утра и до завершения церемонии будет ограничено движение автомобилей на улицах Мехди Мехдизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмайылова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова, которые пересекаются, примыкают или проходят параллельно проспекту Ходжалы. На этих участках будет изменена схема движения.
В полиции рекомендовали по возможности сократить использование личных автомобилей и отдавать предпочтение общественному транспорту.