Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро выросла более чем на 3% в среду утром, поднимаясь выше отметки в $90 за тройскую унцию впервые с 4 февраля.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,27% относительно предыдущего закрытия - до $90,368 за унцию, показатель находится выше отметки в $90 впервые с 4 февраля.