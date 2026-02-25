Цена серебра повысилась выше $90 за тройскую унцию
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 10:05
Биржевая цена на серебро выросла более чем на 3% в среду утром, поднимаясь выше отметки в $90 за тройскую унцию впервые с 4 февраля.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,27% относительно предыдущего закрытия - до $90,368 за унцию, показатель находится выше отметки в $90 впервые с 4 февраля.
