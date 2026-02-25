Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Страховой рынок Азербайджана сократился более чем на 4%

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 10:34
    Страховой рынок Азербайджана сократился более чем на 4%

    В Азербайджане в январе текущего года по линии 16 страховых компаний было собрано 156,604 млн манатов страховых премий, что на 4,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 62,012 млн манатов, что на 30,2% больше в годовом сравнении.

    В январе на каждые 100 манатов собранных страховых премий пришлось 39,6 маната выплат против 29,1 маната годом ранее.

    Azərbaycanın sığorta bazarı 4 %-dən çox kiçilib

