Страховой рынок Азербайджана сократился более чем на 4%
Финансы
- 25 февраля, 2026
- 10:34
В Азербайджане в январе текущего года по линии 16 страховых компаний было собрано 156,604 млн манатов страховых премий, что на 4,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 62,012 млн манатов, что на 30,2% больше в годовом сравнении.
В январе на каждые 100 манатов собранных страховых премий пришлось 39,6 маната выплат против 29,1 маната годом ранее.
