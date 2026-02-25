Страховой рынок Азербайджана сократился более чем на 4%

В Азербайджане в январе текущего года по линии 16 страховых компаний было собрано 156,604 млн манатов страховых премий, что на 4,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период страховые компании осуществили выплаты на сумму 62,012 млн манатов, что на 30,2% больше в годовом сравнении.

В январе на каждые 100 манатов собранных страховых премий пришлось 39,6 маната выплат против 29,1 маната годом ранее.