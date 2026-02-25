Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь, 2026)

    Финансы
    • 25 февраля, 2026
    • 10:53
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь, 2026)

    Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана представляет рэнкинг действующих в стране страховых компаний по объему собранных страховых взносов за январь 2026 года:

    Страховые компании

    		 Страховые взносы (млн манатов)

    Годовая динамика

    1

    PASHA Insurance

    65,501

    -5,1%

    2

    PASHA Life Insurance

    50,349

    0,1%

    3

    Agro Insurance

    8,949

    17,5%

    4

    Ateshgah Life Insurance

    6,332

    -20,5%

    5

    Gala Insurance

    4,228

    -24,5%

    6

    Ateshgah Insurance

    3,917

    -20,4%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    3,879

    4,8%

    8

    Xalq Insurance

    3,586

    -4,5%

    9

    Mega Insurance

    2,756

    -5,4%

    10

    Mega Life Insurance

    2,162

    58,2%

    11

    Gala Life Insurance

    1,561

    11,8%

    12

    A-Group Insurance

    1,334

    -35,6%

    13

    Xalq Life Insurance

    0,887

    5,2%

    14

    Azinsurance

    0,728

    -2,1%

    15

    Silkway Insurance

    0,435

    2,6%

    16

    Atainsurance

    0,000

    -100,0%

    Итого

    156,604

    -4,3%
    рэнкинг страховые компании ЦБА
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

