İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

    Maliyyə
    • 25 fevral, 2026
    • 10:22
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar ayında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Insurance

    65,501

    -5,1%

    2

    PASHA Life Insurance

    50,349

    0,1%

    3

    Agro Insurance

    8,949

    17,5%

    4

    Ateshgah Life Insurance

    6,332

    -20,5%

    5

    Gala Insurance

    4,228

    -24,5%

    6

    Ateshgah Insurance

    3,917

    -20,4%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    3,879

    4,8%

    8

    Xalq Insurance

    3,586

    -4,5%

    9

    Mega Insurance

    2,756

    -5,4%

    10

    Mega Life Insurance

    2,162

    58,2%

    11

    Gala Life Insurance

    1,561

    11,8%

    12

    A-Group Insurance

    1,334

    -35,6%

    13

    Xalq Life Insurance

    0,887

    5,2%

    14

    Azinsurance

    0,728

    -2,1%

    15

    Silkway Insurance

    0,435

    2,6%

    16

    Atainsurance

    0,000

    -100,0%

    Cəmi

    156,604

    -4,3%
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta renkinq
    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых взносов (январь, 2026)

    Son xəbərlər

    11:49

    İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Digər
    11:47

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

    Digər ölkələr
    11:45

    Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    11:39

    Bu il Azərbaycanda iki ali təhsil müəssisəsi tədqiqat universitetinə çevrilə bilər

    Elm və təhsil
    11:36

    Qaradağda 10 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycanda məsafədən iş zamanı kibertəhlükəsizlik tələbləri müzakirə olunur

    İKT
    11:35

    Azərbaycanda internetin sürətinə minimum hədd qoyula bilər

    İKT
    11:28
    Foto

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasının idman direktoru Bakıda seminar keçirib

    Fərdi
    11:28

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti