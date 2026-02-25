Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar, 2026)
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 10:22
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar ayında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Insurance
|
65,501
|
-5,1%
|
2
|
PASHA Life Insurance
|
50,349
|
0,1%
|
3
|
Agro Insurance
|
8,949
|
17,5%
|
4
|
Ateshgah Life Insurance
|
6,332
|
-20,5%
|
5
|
Gala Insurance
|
4,228
|
-24,5%
|
6
|
Ateshgah Insurance
|
3,917
|
-20,4%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
3,879
|
4,8%
|
8
|
Xalq Insurance
|
3,586
|
-4,5%
|
9
|
Mega Insurance
|
2,756
|
-5,4%
|
10
|
Mega Life Insurance
|
2,162
|
58,2%
|
11
|
Gala Life Insurance
|
1,561
|
11,8%
|
12
|
A-Group Insurance
|
1,334
|
-35,6%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
0,887
|
5,2%
|
14
|
Azinsurance
|
0,728
|
-2,1%
|
15
|
Silkway Insurance
|
0,435
|
2,6%
|
16
|
Atainsurance
|
0,000
|
-100,0%
|
Cəmi
|
156,604
|
-4,3%
