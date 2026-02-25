Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане готовится новый подход для защиты персональных данных

    ИКТ
    • 25 февраля, 2026
    • 10:46
    В Азербайджане готовится новый подход для защиты персональных данных

    В настоящее время разрабатывается новый подход в рамках защиты персональных данных в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на мероприятии "Законодательство в области кибербезопасности в Азербайджане".

    "Требования по защите персональных данных были приняты в 2010 году, однако сейчас разрабатывается новый подход, более соответствующий GDPR (строгий регламент ЕС по защите данных - ред.). Эта версия, полагаю, будет принята в ближайшем будущем. В ней также пересмотрены и обновлены положения, а также урегулированы отдельные вопросы, касающиеся владельцев данных и их ответственности в сфере защиты данных", - заявил он.

    Госслужба специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов

